Far Cry 6: un nuovo trailer raccoglie i giudizi della critica

Ubisoft ha pubblicato un nuovo trailer per Far Cry 6, che raccoglie i giudizi della critica. L’ultimo capitolo della serie, ambientato sull’isola di Yara e ci vede impegnati a sconfiggere la dittatura del crudele Anton Castillo, è andato incontro a una rosa di giudizi piuttosto ampia ma con picchi di valutazione decisamente positivi, fra cui figura anche la recensione del nostro Paolo Besser.











Disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, la fatica di Ubisoft Toronto si distingue per un open world decisamente espansivo e un arsenale che non manca di lasciare spazio a qualche guizzo di follia. Ubisoft ha anche già condiviso quelli che saranno i piani post-lancio di Far Cry 6, che includeranno un DLC che ci permetterà di giocare con i cattivi dei giochi precedenti.