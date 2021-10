Overwatch: l'evento Halloween da Brividi tornerà a breve

Blizzard Entertainment ha reso noto che Halloween da Brividi tornerà anche nel 2021, e che prenderà il via martedì 12 ottobre. L’evento, che a quanto pare coinvolgerà ancora una volta il folle dottore Junkenstein e le sue assurde creazioni, includerà nuove skin esclusive; una di queste, Draugr Reinhardt, è stata mostrata in anticipo e vede il teutonico eroe reinterpretato come guerriero non morto della tradizione norrena. Halloween da Brividi durerà fino al 2 novembre, e una volta superata questa data le skin associate non potranno più essere sbloccate. Blizzard non ha condiviso ulteriori informazioni su questo evento di Overwatch, ma non dubitiamo che rimedierà nel corso delle prossime ore.

I'm back. 🛡️ 🔨 Lift your spirits as Draugr Reinhardt in Overwatch Halloween Terror. Live Oct 12. pic.twitter.com/U56ZeOnlUC — Overwatch (@PlayOverwatch) October 10, 2021