Warhammer 40,000: Chaos Gate Daemonhunters ci parla della distruzione

Essere un guerriero scelto dell’Imperatore non significa essere solo dotati della forza di un titano, ma anche dell’acume tattico di un consumato stratega. E l’ultimo video di Warhammer 40,000: Chaos Gate Demonhunters ci mostra proprio come prestare attenzione al campo di battaglia sarà importantissimo per eliminare quanto più rapidamente possibile l’infestazione di Nurgle. Statue, batterie al plasma, ponti pronti a spalancarsi sull’abisso: tutto potrà diventare un’arma.











Sviluppato da Complex Games, Warhammer 40,000: Chaos Gate Daemonhunters sarà un tattico a turni dotato anche di una componente gestionale, il che lo porta a ricordare in qualche modo gli XCOM di Firaxis. Ancora ignota la data di lancio del gioco, attualmente prevista per il 2022.