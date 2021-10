Nel corso dei giorni immediatamente successivi al lancio, New World è stato travolto da un’ondata di giocatori. Inevitabilmente, questo ha portato a problemi ai server, costringendo i giocatori ad attendere in lunghe code prima di poter accedere al gioco. Come modo di rimediare temporaneamente a questo problema, molti utenti hanno scelto di creare il loro personaggio su server meno popolati grazie alla differenza di fuso orario: quindi, giocatori europei sono andati su server americani.

Ora che la situazione è migliorata, però, questi utenti si sono trovati di fronte a un problema non indifferente. Come possiamo leggere sul forum ufficiale di New World, il trasferimento del personaggio fra server americani ed europei non è possibile. Questo va a cozzare con rassicurazioni nel senso opposto date in passato dal team di sviluppo, ed ha portato alla proteste di molti giocatori: dover ricominciare da capo non è sempre un’esperienza piacevole.