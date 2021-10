Star Wars: Jedi Knight Collection in arrivo su PS4 e Nintendo Switch

THQ Nordic ha da poco annunciato due nuovi bunde a tema Star Wars, in arrivo su PS4 e Nintendo Switch: la Jedi Knight Collection includerà Jedi Knight II: Jedi Outcast e Jedi Knight Academy; Star Wars Racer and Commando Combo, invece, conterrà la bizzarra coppia Republic Commando ed Episode I Racer. I due bundle arriveranno su PS4 il 26 ottobre, e su Nintendo Switch il 16 novembre, a un prezzo di lancio di 29,99€. Per quanto riguarda Star Wars: Jedi Knight Collection, ci sentiamo di segnalare che sul Nintendo eShop i due giochi possono già essere acquistati a un prezzo minore (28,98€) se acquistati separatamente.

