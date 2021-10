Evil Genius 2: World Domination uscirà anche su console a fine novembre

Il malefico intelletto dei supercattivi di Evil Genius 2: World Domination non conosce confini, e questo include quelli imposti dalle piattaforme videoludiche. Rebellion ha infatti da poco annunciato che la sua creazione arriverà su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S il 30 novembre; il gioco sarà inoltre disponibile su Xbox Game Pass a partire dallo stesso giorno. Lo studio ha anche pubblicato un nuovo trailer che mostra il gioco in azione su console.











Evil Genius 2: World Domination ci mette nei panni di un supercattivo, del quale dovremo creare la base e gestire la rete di sgherri, così da arrivare infine alla dominazione globale. Potete leggere più nel dettaglio le nostre impressioni del gioco nella recensione di Daniele Dolce. Chi preordinerà il titolo otterrà i tre oggetti unici Aurora Borealis, Fountain of Youth e Trojan Horse.