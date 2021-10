Call of Duty: Vanguard, ecco il trailer della storia

Dopo averci permesso di dare una bella occhiata alla sua componente multiplayer, Call of Duty: Vanguard ci regala qualche altro dettaglio su quella che sarà la sua campagna singleplayer. L’ambientazione, com’è noto, sarà quella della Seconda Guerra Mondiale, e i protagonisti un gruppo di soldati veterani provenienti da tutti i fronti. Il loro ruolo: colpire lì dove i nazisti sono più deboli e impedire che la caduta del Terzo Reich faccia da preludio a una minaccia che cova nell’ombra.











Arthur, Lucas, Wade, Polina, Richard: cinque soldati che ci accompagneranno dal Pacifico al Fronte Orientale alla Germania dilaniata dalla guerra, in un campagna che si preannuncia ricca di momenti ad alta intensità. Sviluppato da Sledgehammer Games, Call of Duty: Vanguard sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S il 5 novembre.