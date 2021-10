Saints Row: vediamo un primo gameplay del reboot

Dopo l’annuncio della scorsa estate, il reboot di Saints Row mette per la prima volta in mostra il suo gameplay grazie a un video confezionato dagli sviluppatori e pubblicato sul canale di Game Informer.











Il team di sviluppo precisa che quella registrata per questo filmato è una versione pre-alpha del gioco, pertanto è normale che alcuni elementi sembrino poco rifiniti. Ciononostante, il video riesce a mettere in risalto la nuova città di Santo Ileso, con i suoi diversi quartieri e i vari cittadini che li popolano. Come nei precedenti capitoli della serie, anche qui potremo dilettarci in numerose attività secondarie scoperte durante l’esplorazione della città.

Saints Row, lo ricordiamo, sarà disponibile il 25 febbraio 2022 su PC e console.