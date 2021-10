PlayStation assume l'ex head of content di Apple Arcade

I PlayStation Studios si sono arricchiti di una nuova figura di spicco nell’ottica di un’espansione verso il mercato mobile: si tratta di Nicola Sebastiani, ex head of content di Apple Arcade.

Stando a quanto riportato da PushSquare, Sebastiani dovrebbe occuparsi di portare i franchise PlayStation sui dispositivi mobili Android e iOS, così da permettere a Sony di aprirsi verso una fetta di pubblico ancora più ampia.

La stessa divisione PlayStation non ha mai fatto mistero di volersi interessare al settore mobile: lo scorso maggio, infatti, Jim Ryan di Sony Interactive Entertainment dichiarò di voler puntare su questo mercato.

