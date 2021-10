Rainbow Six Siege: torna l'evento a tempo Doktor's Curse

Parte oggi l’evento Doktor’s Curse di Rainbow Six Siege, l’ormai tradizionale modalità che gli sviluppatori propongono ad Halloween.

Questo evento riporta la modalità di gioco Cacciatori di Mostri in una versione rielaborata Frankenstein della mappa Parco Divertimenti, dove si aggirano i terribili mostri di Doc. In questa nuova versione della modalità 5v5 Cacciatori di Mostri, alcuni Mostri (Lion e Jackal) si sono uniti al fianco degli Sterminatori. Gli Sledge sono tornati, utilizzano solo martelli da sfondamento come armi e un gadget da una selezione di tre, ognuno collegato ad una skin operatore unica: Eyenox Modello III (Jackal), Sensore Cardiaco (Pulse) e Drone con sensore di movimento (Lion). Affronteranno altri cinque Mostri: un cast composto da Lesion, Frost, Kapkan, Smoke ed Ela, con l’aggiunta di Aruni e Melusi. I mostri in difesa non hanno armi ma potranno usare trappole e un’abilità unica creata per questa modalità: diventare momentaneamente invisibili e correre più velocemente per scappare. L’obiettivo dei Mostri attaccanti è quello di uccidere tutti gli avversari, mentre i Mostri difensori devono cercare di sopravvivere al round.

L’evento Doktor’s Curse di Rainbow Six Siege si concluderà il prossimo 2 novembre. Ogni giocatore che si collegherà mentre l’evento è attivo otterrà un pacchetto Doktor’s Curse gratuitamente e potrà ottenere altri tre pacchetti completando le Sfide Ubisoft.

