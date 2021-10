Disco Elysium: The Final Cut approda oggi su Switch e Xbox

Il giorno della pubblicazione di Disco Elysium: The Final Cut su Switch e console Xbox è finalmente arrivato, per questo gli sviluppatori di ZA/UM hanno confezionato un apposito trailer per celebrarne il lancio odierno.











Questa versione del videogioco di ruolo diventato immediatamente un cult introduce il doppiaggio completo di ogni linea di dialogo, una serie di quest inedite assieme a nuovi personaggi e location, una nuova modalità di gioco hardcore e il supporto alla risoluzione 4K (solo su Xbox).

Disco Elysium: The Final Cut è già disponibile anche su PC, console PlayStation e Google Stadia.