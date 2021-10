Monster Hunter Rise: niente crossplay o cross-save, dice Capcom

Se avete già iniziato a giocare a Monster Hunter Rise su Nintendo Switch e speravate di poter passare alla versione PC in uscita a gennaio senza perdere i vostri progressi, brutte notizie per voi. Tramite il profilo Twitter ufficiale del gioco, Capcom ha infatti reso noto che non saranno presenti né il cross-play né il cross-save. Lo sviluppatore ha specificato che la decisione non deriva da mancanza di volontà, ma da un’implementazione non attuabile dal punto di vista tecnico. Lo stesso discorso valido per Monster Hunter Rise si applica anche a Sunbreak, l’espansione del gioco in arrivo su nel corso dell’estate 2022 in contemporanea su Nintendo Switch e Steam.

