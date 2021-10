Rocksmith sarà rimosso dai negozi a breve

Il decimo compleanno di un gioco è di solito un evento da celebrare, ma per Rocksmith invece questa occasione segna la via del tramonto. Come comunicato da Ubisoft, il gioco musicale sarà infatti rimosso da tutti i negozi digitali a partire dal 17 ottobre. I DLC saranno rimossi a partire da quella data e nelle settimane seguenti. La rimozione dai negozi, dichiara Ubisoft, non dovrebbe causare alcun problema a chi ha già acquistato il titolo; anche dopo il 17 ottobre, dovrebbe essere possibile continuare a giocare, scaricare e installare Rocksmith. Lo stesso vale anche per chi ne possiede un copia fisica, a patto che sia stata attivata prima della fatidica data.

