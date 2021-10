Ori: The Collection è ora disponibile su Nintendo Switch

Cosa c’è di meglio di un’edizione speciale in versione fisica? Beh, ma un’edizione speciale in versione fisica che raccoglie due eccellenti giochi, ed è esattamente ciò che si propone di essere Ori: The Collection. Questa collezione, che include Ori and the Blind Forest: Definitive Edition e Ori and the Will of The Wisps è ora disponibile per Nintendo Switch, e può essere acquistata presso rivenditori selezionati.











Ori: The Collection è frutto di una collaborazione fra iam8bit, Moon Studios e Xbox Game Studios, ed è distribuita da Skybound Games. Per i più appassionati, iam8bit si sta anche preparando a ripubblicare la Ori Collector’s Edition, che oltre ai due giochi per Switch include anche un’opera d’arte in stile vetro colorate e le colonne sonore composte dall’ottimo Gareth Coker. Quest’ultima edizione del gioco uscirà nell’ultimo quarto del 2021.