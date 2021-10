Gunfire Reborn si prepara a uscire dall'Accesso Anticipato

Dopo aver speso un anno in Accesso Anticipato, lo sparatutto roguelike Gunfire Reborn si prepara ad arrivare alla sua versione definitiva. In previsione di questo evento, Duoyi Games ha reso noto che aumenterà il prezzo base del gioco, che passerà dalla modica cifra di 9,99€ a 19,99€. Il cambiamento avverrà il 18 ottobre, mentre l’uscita dall’Accesso Anticipato è prevista per la metà di novembre; incrementare il costo del gioco con un mese di anticipo servirà a permettere uno sconto di lancio. Naturalmente, chi ha già acquistato il titolo potrà continuare a giocarci senza problemi o necessità di incorrere in ulteriori spese.

Con il suo passaggio alla versione 1.0, Gunfire Reborn si arricchirà di un sesto personaggio giocabile, di una nuova arma (portando il totale a 48) e di un quarto livello, che ci permetterà dunque di portare ancora più avanti la build dei nostri eroi.