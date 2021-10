Mario Party Superstars: il nuovo trailer presenta le caratteristiche del gioco

La divisione italiana di Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer di Mario Party Superstars per illustrarne le caratteristiche principali in vista dell’imminente uscita.











Il gioco presenta una collezione con cinque tabelloni classici dell’era del Nintendo 64 e ben 100 minigiochi tratti dall’intero catalogo della serie Mario Party. Isola Tropicale di Yoshi, Stazione Spaziale, Torta di compleanno di Peach, Bosco boscoso e Terra del terrore, tutti sono stati ridisegnati per Nintendo Switch e ognuno ha i propri eventi unici.

Il gioco multiplayer è supportato sulla stessa console, in wireless locale o online. Con il multiplayer online, tutti possono partecipare a una sessione veloce con gli amici o a una maratona di 30 turni. Inoltre, le partite con gli amici in modalità gioco da tavolo vengono salvate prima di ogni nuovo turno così da mettere in pausa la partita e riprendere a giocare in un secondo momento. Infine, il Monte Minigiochi è rivolto a coloro i quali vogliono godersi una rapida raffica di minigiochi: questa modalità offre sette diversi percorsi in totale e supporta il multiplayer locale e online.

Mario Party Superstars sarà disponibile su Nintendo Switch dal 29 ottobre.