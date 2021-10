Monark ha una data di uscita ufficiale per l'Occidente

NIS America ha confezionato un nuovo trailer di Monark con il quale ne ha annunciato la data di uscita occidentale.











Il videogioco di ruolo sviluppato da Furyu da un team composto dagli autori di Shin Megami Tensei sarà disponibile in Europa dal 25 febbraio 2022. Monark uscirà nei formati per PC, PS4, PS5 e Nintendo Switch.

L’opera di Furyu vedrà il giocatore vestire i panni di uno studente della Shin Mikado Academy, una scuola che è stata avvolta da una nebbia che rende folli chiunque ne entri in contatto e tenuta sotto assedio da delle creature demoniache. Starà ovviamente a noi salvare l’istituto e i suoi studenti.