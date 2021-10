Battlefield 2042: DICE si prepara a svelare la modalità Hazard Zone

DICE ed Electronic Arts stanno per svelare al mondo la modalità Hazard Zone di Battlefield 2042. Il publisher e gli sviluppatori fanno sapere che la presentazione di questa modalità del tutto inedità è prevista per domani, giovedì 14 ottobre, alle 17:00 (ora italiana).

Il team ha spiegato che Hazard Zone sarà molto diversa dalle altre modalità che nel corso degli anni hanno fatto capolino negli altri episodi della serie, qualcosa di completamente nuovo fondato in misura maggiore sul gioco di squadra. Secondo alcuni leak risalenti alla scorsa estate, Hazard Zone dovrebbe prendere ispirazione da Escape from Tarkov e Hunt: Showdown, in quanto i giocatori si ritroveranno ad affrontare nemici controllati dall’IA mentre raccolgono del bottino e lo trasportano verso la zona di estrazione.

Scopriremo se questi rumor si riveleranno fondati nella giornata di domani. Nel frattempo, se non l’avete ancora fatto, vi invitiamo a leggere la nostra più recente anteprima di Battlefield 2042.

