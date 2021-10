Baldur's Gate 3: il prossimo Panel From Hell svelerà una location inedita

Larian Studios sta preparando il terreno per la prossima, corposissima patch di Baldur’s Gate 3: un aggiornamento che porterà con sé numerose novità, tra cui la classe dello Stregone e una location del tutto inedita. E proprio quest’ultima sarà la protagonista dell’imminente Panel From Hell, l’ormai consueto appuntamento grazie al quale il team di sviluppo ci aggiorna sullo stato dei lavori.

Lo studio belga ha infatti reso noto che nel Panel From Hell di domani scopriremo i dettagli di una location denominata Grymforge. Per ora non si conosce alcuna informazione a riguardo, ma basterà attendere le 18:00 di domani per saperne di più.

Vi ricordiamo che Baldur’s Gate 3 è ancora in Early Access sia su Steam che su Google Stadia. La versione completa del gioco dovrebbe vedere la luce del sole nel corso de 2022, ma non sappiamo di preciso quando.

