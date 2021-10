League of Legends disattiverà la chat globale di gioco

Dopo averla resa opzionale e disabilitata di default qualche tempo fa, Riot Games ha deciso che la chat globale di League of Legends ha fatto il suo tempo. Nello specifico, con chat globale ci si riferisce alla possibilità di comunicare con il team avversario, che se di per sé non ha nulla di male in realtà veniva spesso utilizzata per messaggi a dir poco scortesi. Proprio per cercare di limitare la tossicità all’interno del suo MOBA, problema particolarmente esacerbato dalla lunga durata delle partite, Riot Games ha deciso di intervenire in questo senso.

I creatori di League of Legends, in ogni caso, hanno fatto sapere che continueranno a monitorare la situazione per verificare gli effetti di questo cambiamento sulla quantità di esperienza sgradevoli. La chat di squadra invece rimarrà attiva: “sappiamo che gli abusi verbali avvengono anche nella chat di squadra e che disattivando la /chat globale non risolveremo del tutto il problema. Tuttavia, nonostante alcune esperienze negative, la chat di squadra è fondamentale per il gioco di squadra e ha un valore potenziale troppo importante”, ha dichiarato Riot Games.