Crysis e Command & Conquer 4 rimossi da Steam

Senza preavviso né giustificazioni ufficiali, Electronic Arts ha di recente rimosso Crysis e Command & Conquer 4 da Steam. Curiosamente, lo sparatutto di Crytek appare ancora come parte della Crysis Maximum Edition, in bundle con l’espansione stand-alone Warhead, mentre è già sparito dalla raccolta Trilogy; il gioco, inoltre, continua ad essere disponibile su GOG e su Origin. Se da un lato la rimozione del primo capitolo di questa serie di FPS può essere associata al recente lancio di Crysis Remastered, un po’ più perplessi lascia la rimozione di Command & Conquer 4: Tiberian Twilight. Anche se, a guardare la pagina Steam, un motivo ci può venire in mente: l’ultimo capitolo della saga di Kane è infatti stato pesantemente criticato fin dal suo lancio nel 2010, e le recensioni dell’utenza non fanno che riflettere il poco amore dei fan di Command & Conquer per questo RTS.

