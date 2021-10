Saints Row: il nuovo trailer mostra i distretti di Santo Ileso

Dopo averci fatto vedere qualche stralcio di gameplay, Volition prosegue la campagna promozionale di Saints Row con un video dedicato ai vari distretti di Santo Ileso. A presentarli ci pensa il Creative Director del gioco Brian Traficante, che ci racconta come questa città piagata dal crimine sarà divisa in quindici diversi quartieri, ciascuno con le sue particolarità e abitanti.











In particolare, il video si sofferma sui distretti controllati dalle gang rivali: The Providencia è casa dei Los Panteros, e ha un aspetto da città di frontiera, quasi dismesso; Lakeshore è invece la sede della Marshall Defense Industries, ed è una vera e propria giugnla urbana, divisa fra strade d’asfalto e svettanti grattacieli; Monte Vista, infine, è ricca di ville sfarzose e di piscine, ed è il posto preferito dagli Idols per i loro folli party. Nel prossimo video, il team di sviluppo di Saints Row ci parlerà delle attività criminali (sì, ci saranno anche le truffe all’assicurazione).