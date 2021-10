MSI presenta la scheda video AMD Radeon RX 6600 MECH 2X

MSI ha da poco presentato la sua scheda video AMD Radeon RX 6600 MECH 2X, pensata per offrire le massime prestazioni a 1080p. Basata su architettura RDNA 2, questa scheda offre 32MB di Cache AMD Infinity ad alto livello, 8GB di memoria GDDR6 e AMD Smart Access Memory, oltre al supporto alla tecnologia FidelityFX, progettata per aumentare i frame in gioco. Questa ottima scheda può contare sul compatto design biventola della serie MECH, caratterizzata da ventole TORX 3.0, tecnologia a massima efficizienza Zero Frozr e pad termici in abbondanza, che ne assicurano un’eccellente dissipazione del calore.

La AMD Radeon RX 6600 MECH 2X sarà disponibile nel corso dei prossimi giorni in Italia presso i rivenditori partner di MSI.