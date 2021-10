It Takes Two: le vendite superano i tre milioni di copie

Continua a vendere bene It Takes Two, lo scoppiettante action cooperativo di Hazelight Studios. Come rivelato tramite Twitter dallo stesso studio, la quantità di copie vendute ha da poco superato quota tre milioni. Ricordiamo che, data la natura del gioco (lo dice il titolo stesso, dopotutto), questo significa che circa sei milioni di persone si sono impegnate nell’aiutare Cody e May a ricucire il loro disastrato matrimonio.

Qua in redazione, It Takes Two ci era piaciuto davvero un sacco, e non può dunque che farci piacere vederlo premiato anche dal successo del pubblico. Josef Fares, il vulcanico direttore del gioco, ha già dichiarato che il prossimo progetto sarà ancora più esplosivo. Aspetteremo con ansia altre informazioni.