Sony regalerà tre giochi VR con il PlayStation Plus

In occasione delle celebrazioni per il quinto compleanno del PlayStation VR, Sony ha reso noto che il PlayStation Plus di novembre includerà tre giochi VR; vale la pena tenere a mente che questi giochi sono bonus, dunque anche se non possedete un visore PS VR l’offerta includerà il solito carico di titoli che non richiedono realtà virtuale. Sony non ha ancora rivelato quali saranno i tre giochi addizionali, promettendo che ci aggiornerà in merito nel corso delle prossime settimane.

Oltre a questa promozione speciale, Sony ha anche rivelato quali sono i suoi cinque giochi VR più giocati: nell’ordine, Rec Room, Beat Saber, PlayStation VR Worlds, The Elders Scrolls V Skyrim VR e Resident Evil 7 Biohazard. Quest’ultimo, tra l’altro, ha da poco raggiunto un importante traguardo di vendite. Ricordiamo che Sony ha anche in cantiere un erede del suo visore, del quale si hanno ancora però poche notizie.