Solar Ash è stato rinviato, ecco la nuova data di uscita

Sarebbero mancati pochi giorni all’uscita di Solar Ash, inizialmente prevista per il 26 ottobre, invece gli sviluppatori hanno bisogno di più tempo per finalizzare lo sviluppo del videogioco.

Annapurna Interactive ha difatti annunciato che il titolo in lavorazione presso Heart Machine, lo studio che diede i natali al delizioso Hyper Light Drifter, è stato rinviato di poco meno di due mesi. L’action platform 3D debutterà su PC, PS4 e PS5 il prossimo 2 dicembre 2021.

Il rinvio si è reso necessario per correggere alcuni bug e migliorare l’ottimizzazione di Solar Ash, così da offrire ai giocatori la migliore versione possibile dell’opera.

Condividi con gli amici Inviare