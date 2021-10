F1 2021: arriva il circuito di Imola con un update gratuito

Dopo il circuito di Portimao che ha debuttato il mese scorso, in F1 2021 è arrivato anche il tracciato di Imola grazie all’ultimo aggiornamento gratuito.











L’update diffuso nelle scorse ore ha introdotto l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, che quest’anno è stato sede del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna vinto dalla Red Bull di Max Verstappen. L’aggiornamento permette anche di riscattare la speciale livrea Red Bull presentata lo scorso weekend al Gran Premio di Turchia in onore della partnership con il motorizzatore giapponese Honda. La livrea prevalentemente bianca trae ispirazione dalla leggendaria Honda RA 272, con la quale il pilota statunitense Richie Ginther si è assicurato la prima vittoria in Formula 1 dell’azienda al Gran Premio del Messico del 1965. Questa livrea speciale sarà riscattabile gratuitamente solo fino al 15 novembre.

“La risposta del mese scorso a Portimao è stata straordinariamente positiva e sappiamo che i nostri giocatori adoreranno correre a Imola“, ha affermato Paul Jeal, Senior Franchise Director di F1 di Codemasters. “Siamo anche entusiasti che Red Bull abbia scelto F1 2021 per aiutare a rivelare la loro livrea su misura per il Gran Premio di Turchia. Il nostro studio è orgoglioso di creare l’esperienza più autentica possibile e questi tocchi speciali rafforzano quanto strettamente il gioco sia integrato nel mondo della Formula 1“.