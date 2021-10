Ghost Recon Frontline: il test è stato rinviato a data da destinarsi

I server del test a numero chiuso di Ghost Recon Frontline avrebbero dovuto aprire i battenti nella giornata odierna, invece la prova del nuovo FPS free-to-play targato Ubisoft è stata rinviata a data da destinarsi.

La compagnia non ha spiegato il motivo del rinvio, dichiarando via Twitter che il team di sviluppo è impegnato a realizzare la miglior esperienza possibile per i giocatori. Ubisoft ha poi fatto sapere che fornirà ulteriori dettagli sul test di Ghost Recon Frontline il più presto possibile.

Condividi con gli amici Inviare