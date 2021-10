Microids svela il remake di Joe & Mac: Caveman Ninja

Microids ha presentato Joe & Mac: Caveman Ninja, un remake del celebre platform d’azione arcade degli anni Novanta poi convertito per PC e per le console dell’epoca.

Il videogioco è in sviluppo presso Mr Nutz Studio, lo stesso team che sta ultimando la lavorazione del promettente Asterix & Obelix: Slap Them All in uscita a novembre. Joe & Mac: Caveman Ninja presenterà un comparto tecnico rimodernato e alcune novità inedite, come una nuova modalità avventura contenente dei livelli aggiuntivi realizzati appositamente per questo remake. Sarà inoltre giocabile sia in solitaria che in cooperativa, proprio come l’originale.

Non si conoscono altri dettagli, se non che l’uscita è prevista su PC e console nel corso del 2022.

Condividi con gli amici Inviare