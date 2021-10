Electronic Arts e FIFA: problemi per il rinnovo della licenza?

Alla base delle manovre di Electronic Arts verso un possibile cambio di nome della sua serie calcistica FIFA potrebbero esserci alcuni problemi per il rinnovo della licenza con l’omonima Federazione Internazionale.

Lo veniamo a sapere attraverso un report pubblicato dal New York Times. Sulle colonne virtuali del quotidiano statunitense leggiamo che la licenza di FIFA dovrebbe scadere l’anno prossimo, al termine dei mondiali di calcio che si svolgeranno in Qatar. Sia Electronic Arts che la Federazione sarebbero in trattativa da oltre due anni per il rinnovo della licenza, tuttavia questa dovrebbe costare più del doppio rispetto a quanto il publisher ha pagato finora: si parla di circa 2,5 miliardi di dollari per un rinnovo decennale.

Tuttavia la questione economica non sarebbe l’unico pomo della discordia. EA e la FIFA non sarebbero ancora d’accordo su cosa dovrebbe coprire l’accordo. Da un lato Electronic Arts vorrebbe sfruttare la licenza non soltanto per i videogiochi, ma anche per tornei e vari prodotti digitali, mentre dall’altro lato la FIFA preferirebbe che il publisher impiegasse il brand solamente per l’omonima serie videoludica.

A questo punto non è scontato che le due parti trovino l’accordo, ed è forse per questo che Electronic Arts ha già rinnovato la partnership con FIFPRO e registrato il marchio EA Sports FC per un possibile cambio di nome della serie calcistica.

