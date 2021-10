The Riftbreaker è disponibile su PC e console, diffuso il trailer di lancio

Arriva oggi su PC e console The Riftbreaker, il nuovo action in salsa survival degli autori di X-Morph Defense, i quali per festeggiare il lancio del videogioco hanno confezionato un corposissimo trailer.











Il video della durata di ben otto minuti ci presenta le diverse caratteristiche del gioco, a partire dall’esotico pianeta Galatea 37 fino alla tuta meccanizzata a disposizione della protagonista, passando per la costruzione e gestione della base necessaria a stabilire un avamposto umano su questo brutale mondo alieno.

The Riftbreaker è disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S, inoltre è già presente nel catalogo del servizio Xbox Game Pass. Per saperne di più su questo videogioco, vi invitiamo ad attendere la nostra recensione in arrivo nei prossimi giorni, ma possiamo già anticiparvi che siamo al cospetto di un titolo di qualità.