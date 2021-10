NVIDIA e ZOTAC organizzano un secondo RTX Day in Lombardia

Speravate di riuscire ad accaparrarvi una scheda video nel corso del primo RTX Day ma le vostre speranza sono rimaste deluse? Se per caso abitate in Lombardia (o anche fuori, ma dovrete fare più strada), NVIDIA e Zotac vi offrono una nuova possibilità di mettere mano su queste GPU di ultima generazione. Il 16 ottobre, i due punti vendita NEXT di Milano e di Limbiate avranno infatti a disposizione decine di schede video RTX. Ecco la lista dei modelli disponibili, a partire da 399€:

ZOTAC GeForce RTX 3060 Twin Edge OC

ZOTAC GeForce RTX 3060 Ti Twin Edge OC

ZOTAC GeForce RTX 3080 Trinity OC

ZOTAC GeForce RTX 3080 Ti Trinity OC

I due punti vendita dove avrà luogo l’iniziativa dell’RTX Day hanno la loro sede in Via Salerno, 38 – 20812 Limbiate (MB) e in Via Procaccini ang. Tartaglia – 20154 Milano (MI).