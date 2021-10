Monster Hunter Rise: la demo arriva su Steam

Manca ancora qualche mese al lancio della versione PC di Monster Hunter Rise, ma Capcom già offre all’utenza di Steam la possibilità di mettere mano al suo titolo grazie a una demo. In questa versione di prova, potremo affrontare cinque missioni, di cui due tutorial, e tre cacce ai mostri: dopo esserci impratichiti contro Great Izuchi e Mitzusune, sarà il Magnamalo a mettere alla prova quanto abbiamo imparato. Quest’ultima sfida è stata preparata appositamente per la demo, e ci vedrà utilizzare un inventario predeterminato: Capcom avverte che non è una lotta per cuori deboli.

La demo di Monster Hunter Rise ci permetterà di provare tutte e quattordici le armi e non ha nessun limite di tempo, e sarà possibile ripetere le missioni quante volte vogliamo. I progressi ottenuti non verranno trasferiti nel gioco completo, ma in compenso chi giocherà a questa versione di prova potrà ottenere una serie di consumabili aggiuntivi al lancio del titolo, previsto per il 12 gennaio 2022.