The King of Fighters XV: Heidern si unisce alla mischia, ecco il trailer

Continua ad arricchirsi il roster di The King of Fighters XV: dopo Ash Kukri, è giunto il turno di Heidern. L’efficientissimo comandante degli Ikari Warriors e padre adottivo di Leona ha deciso che la situazione richiede il suo intervento, e il nuovo trailer mette in mostra tutte le sue temibili tecniche di combattimento.











Con questa aggiunta, l’elenco di lottatori di The King of Fighters XV arriva all’impressionante numero di 32 partecipanti; numero destinato a crescere, dato che altri sette non sono ancora stati rivelati. Sviluppato da SNK e distribuito da Koch Media, il gioco sarà disponibile su PC e console il 17 febbraio 2022.