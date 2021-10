Star Wars: annuncio di un nuovo videogioco in arrivo a Dicembre?

In occasione del cinquantesimo anniversario di Lucasfilm, quest’ultima e Disney hanno dato il via all’evento Bring Home The Bounty, che ogni martedì rivelerà nuovi giocattoli, libri, collezionabili e altro ancora dedicati all’universo di Star Wars e alle sue proprietà più recenti, come ad esempio The Mandalorian. Lucasfilm ha inoltre condiviso una sorta di enigmatica roadmap, e non possiamo fare a meno di notare che per la decima settimana (e cioè il 14 dicembre) il simbolo scelto è quello di un controller per console.

La possibilità che si tratti di un annuncio di un nuovo videogioco non è poi così remota, dato che al momento in cantiere c’è un progetto portato avanti da Ubisoft e Massive Entertainment e un altro che invece sarebbe stato affidato a Quantic Dream. E, ovviamente, c’è anche Star Wars Jedi: Fallen Order 2 in lavorazione. Ma d’altronde non vorremo che la sorpresa si rivelasse essere un semplice pad console griffato Guerre Stellari (che comunque farebbe la sua bella figura). Terremo gli occhi aperti in ogni caso.