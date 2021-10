Honkai Impact 3rd si prepara ad arrivare su Steam

Il publisher e sviluppatore miHoYo ha da poco annunciato che Honkai Impact 3rd arriverà anche su Steam nel corso del mese di ottobre. Creato dallo stesso team dietro Genshin Impact, questo gioco è un action adventure free to play che contiene microtransazioni al suo interno. Vale la pena tenere presente che Honkai Impact 3rd ha già un client PC, disponibile per il download sul sito dallo sviluppatore; il lancio su Steam è probabilmente dovuto alla volontà di attirare un maggior interesse verso l’universo narrativo in previsione di Honkai: Star Rail, annunciato di recente. Curiosamente, la versione che arriverà su Steam non permetterà il cross-play con altre piattaforme, possibile invece nel client PC distribuito direttamente da miHoYo.

