Non solo ceffoni e pugnazzi in testa, dalle parti di Trinity Team. Lo studio di sviluppo bolognese ha infatti da poco rivelato The Darkest Tales, action platform che ci porterà in un mondo delle fiabe… dove però più di qualcosa è andato storto. Per fortuna, il coraggioso Teddy non ha certo intenzione di farsi spaventare da tutti gli orrori che incontrerà in questo terrificante viaggio. Per introdurci alle avventure di questo orsacchiotto di pezza, Trinity Team ha creato anche il prologo Into The Nightmare, disponibile gratuitamente su Steam con due livelli che ci vedranno avere a che fare con Cappuccetto Rosso e con i fagioli magici di Jack. The Darkest Tales sarà pubblicato da 101XP, e i progressi ottenuti nel prologo saranno trasferiti nel gioco completo.