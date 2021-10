Dying Light 2: il nuovo Dying 2 Know ci parla di come cambierà la città

Techland ha pubblicato il quarto Dying 2 Know, serie di video che ci aiutano a scoprire meglio il mondo e le particolarità di Dying Light 2 Stay Human. Questo capitolo in particolare è dedicato alle strutture abbandonate che potremo trovare sparse per la città. Se inizialmente sono semplici edifici in cui potremo trovare risorse abbandonate, con il tempo il nostro protagonista avrà la possibilità di ripristinarle, assegnandole ad una delle fazioni.











La scelta non sarà solo estetica: Survivors, Peacekeepers e Renegades prenderanno possesso e modificheranno in maniera diversa queste strutture. Gli edifici ripristinati offriranno nuove opportunità al protagonista Aidan: nuove quest, nuovi mercanti e anche nuove sfide che potremo decidere di affrontare. Queste ultime saranno divise in sfide di combattimento e di parkour.

Dying Light 2 Stay Human uscirà su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S il 4 febbraio 2022.