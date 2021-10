Call of Duty: Vanguard, ecco il trailer della modalità Zombi

Dopo averlo anticipato nel corso della ultime ore, Activision ha finalmente presentato ufficialmente la modalità Zombi di Call of Duty: Vanguard. Perché non c’è davvero, davvero nulla di peggio di zombie nazisti alleati con entità demoniache. Per fortuna il piombo sembra funzioni ancora a dovere.











Mentre Call of Duty: Vanguard è opera di Sledgehammer Games, a sviluppare questa modalità ci ha pensato Treyarch, che ha pensato bene di preparare tutta una nuova serie di abilità a base di Etere Oscuro per i nostri eroi. Ricordiamo che il gioco uscirà su PC e console il 5 novembre.