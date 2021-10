The Invincible slitta al 2022, pubblicato un nuovo trailer

Presentato l’anno scorso e poi scomparso dai radar, The Invincible torna a far parlare di sé dopo che gli sviluppatori ne hanno annunciato il rinvio al prossimo anno.











Tuttavia Starward Industries non ha voluto lasciarci completamente a bocca asciutta: è per questo che hanno confezionato un nuovo teaser trailer che ci permette di dare uno sguardo all’estetica retro-futuristica, e al pianeta alieno su cui si svolgeranno le vicende del gioco ispirato all’omonimo romanzo di Stanislaw Lem.

Per saperne di più bisognerà attendere il 2022, quando The Invincible uscirà su PC, PS5 e Xbox Series X|S.