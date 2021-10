Into The Pit: pubblicato un corposo video di gameplay

Il publisher Humble Games ha confezionato un corposo video di gameplay di Into The Pit, l’intrigante sparatutto roguelite di Nullpointer Games in uscita tra pochi giorni su PC e Xbox One.











Il filmato illustra le dinamiche della formula ludica di Into The Pit, che vede il nostro protagonista scendere nelle profondità di una fossa infernale per eliminare ogni sorta di creature demoniache armato solamente delle sue arti arcane. Il gioco uscirà tra pochissimi giorni, il 19 ottobre, e sarà disponibile anche nel catalogo del servizio Xbox Game Pass.

Noi abbiamo avuto modo di provarne la demo durante l’ultimo Steam Game Fest e ne siamo rimasti positivamente colpiti, pertanto non vediamo l’ora di mettere le mani sul gioco completo.