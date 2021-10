Battlefield 2042: vediamo il trailer di Hazard Zone

Electronic Arts e DICE hanno pubblicato un nuovo trailer con il quale hanno presentato Hazard Zone, la nuova modalità multiplayer a squadre di Battlefield 2042 che sarà disponibile sin dal lancio del gioco.











Hazard Zone è una modalità di gioco a quattro giocatori basata sull’estrazione, in cui i giocatori costruiranno una squadra in base allo stile di gioco. Ogni specialista porta una nuova risorsa e caratteristica alla squadra. I giocatori che cercano di creare una squadra offensiva possono considerare Webster Mackay e Maria Falck, che portano mobilità e guarigione in movimento alla fazione. Coloro che cercano un approccio più difensivo dovrebbero concentrarsi su Kimble “Irish” Graves o Pyotr “Boris” Guskovsky, il cui sistema di fortificazione e il sistema di guardia SG-36 aiuteranno la vostra squadra a bloccare un’area della mappa. Quando i restanti Specialisti per il lancio saranno rivelati, i giocatori vedranno più modi per adattare la loro squadra al loro stile di gioco nella Hazard Zone.

Una partita di Hazard Zone consiste di cinque fasi principali – Strategia & Equipaggiamento, dove i giocatori confermano il loro punto di inserimento, scelgono il loro specialista e selezionano il loro equipaggiamento e i loro potenziamenti tattici; Inserimento, distribuzione dei punti di inserimento predeterminati; Recupero, dove le squadre dispiegheranno il loro scanner Intel e affronteranno le squadre nemiche, le forze di occupazione e il mondo stesso; Prima Estrazione, la prima di due opzioni per garantire la sopravvivenza; Ultima Estrazione, in cui le squadre rimanenti devono combattere su chi fuggirà e chi morirà nel tentativo.

Per saperne di più su questa modalità di Battlefield 2042 vi invitiamo a leggere la nostra più recente anteprima dedicata proprio ad Hazard Zone. Nel frattempo vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S dal 19 novembre.