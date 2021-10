Fallout 3 per PC non richiede più Games For Windows Live

A distanza di tredici anni dalla pubblicazione, la versione PC di Fallout 3 non richiede più il login su Games For Windows Live per giocare.

Bethesda ha difatti pubblicato un aggiornamento su Steam che rimuove questo requisito e permette nuovamente ai possessori del gioco di goderne senza limitazioni, e senza dover per forza modificare i file di gioco per aggirare tale DRM.

Games For Windows Live chiuse i battenti diversi anni fa, pertanto non stupisce che Bethesda abbia voluto rimuovere tale servizio dalla versione PC di Fallout 3, sebbene forse avrebbe potuto muoversi con maggiore celerità.

