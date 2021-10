Dungeon Encounters è disponibile su PC e console, ecco il trailer di lancio

Annunciato nel corso dell’ultimo Tokyo Game Show, Dungeon Encounters è ora disponibile su PC, PS4 e Nintendo Switch in formato digitale. È per questo che Square Enix ha pubblicato un apposito trailer di lancio.











Questo videogioco di ruolo diretto da Ito Hiroyuki, conosciuto per la serie Final Fantasy, e prodotto da Kato Hiroaki di Final Fantasy XII The Zodiac Age, ci permette di esplorare dei dungeon con un design molto pulito e diretto. Il design si basa su una filosofia minimalista che permette agli utenti di concentrarsi principalmente sulle meccaniche di gioco.

In Dungeon Encounters bisogna muoversi su un tabellone in 2D per esplorare le profondità di un labirinto ultraterreno. La strategia è fondamentale per sopravvivere a una miriade di pericoli, battaglie feroci e meccaniche di gioco intricate e raggiungere i livelli più profondi del dungeon.