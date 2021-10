Baldur's Gate 3: disponibile la patch 6 e la nuova regione Grymforge

Dopotutto, non c’è stato molto da attendere per mettere mano alla patch 6 dell’Accesso Anticipato di Baldur’s Gate 3. Aprendo la vostra libreria di Steam, potrete infatti notare un corposo download di poco più di 30 GB; le dimensioni fuori dal comune di questo aggiornamento non sono dovute solo all’aggiunta dello stregone ma anche all’arrivo della regione di Grymforge, nelle profondità dell’Underdark. Larian Studios ha inoltre attuato un miglioramento grafico dell’interno gioco. A noi non sembrava ce ne fosse bisogno, ma bene così.











Lo stregone arriva con cinque nuovi incantesimi: Horrific Visage, Chromatic Orb, Cloud of Daggers, Crown of Madness ed Enlarge/Reduce. Potrà inoltre scegliere fra le due sottoclassi Draconic Bloodline e Wild Magic, quest’ultima particolarmente indicata per chi vuole aggiungere un po’ di caos alle sue partite. Ma anche se non siete particolarmente interessati a diventare incantatori l’aggiornamento include qualcosa per voi: Larian ha infatti aggiunto nuove Weapon Action, così da aggiungere un ulteriore livello di tatticità agli scontri.

Potete trovare una panoramica più dettagliata delle modifiche apportate dalla Patch 6 sulla pagina Steam di Baldur’s Gate 3.