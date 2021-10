Dying Light: in lavorazione una patch per PS5 e Xbox Series X|S

Oltre ad essere al lavoro sul seguito del suo open world tema zombie, Techland non si è certo dimenticata di Dying Light. Il primo capitolo della serie, che di recente ha anche ricevuto una corposa edizione per Nintendo Switch, riceverà infatti in futuro anche una patch per PS5 e Xbox Series X|S. A rivelarlo è stata Techland stessa tramite un messaggio su Twitter, che però si limita a confermare la cosa; ulteriori dettagli dovranno aspettare le prossime settimane.

A dispetto dei suoi ormai sei annetti sulle spalle, Dying Light è un gioco che si difende ancora più che bene grazie a un gameplay che mischia sapientemente il combattimento corpo a corpo e fughe a rotta di collo saltando da un tetto all’altro. Ad un aggiornamento alla grafica, però, non si dice mai di no.