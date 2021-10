Path of Exile: Scourge, ecco il trailer della nuova espansione

Grinding Gear Games ha pubblicato il trailer di Path of Exile: Scourge, la nuova espansione in arrivo sul suo hack ‘n slash free to play. A quanto pare, qualcuno nel team di sviluppo deve aver giocato a DOOM di recente, perché il nuovo contenuto aggiuntivo gratuito è interamente a tema demoniaco. E cosa c’è di meglio di un sanguinolento (e sanguinario) trailer per mettere in mostra tutti gli orrori in arrivo su Wraeclast?











Anche se ad essere precisi, quella in cui andremo a lottare contro le orde infernali è una versione parallela dell’isola che abbiamo imparato a conoscere. Per accederci, dovremo riempire un Blood Chalice con il sangue dei mostri sconfitti; più sarà pieno, più tempo potremo restare a combattere demoni, ma maggiore sarà il danno che prenderemo. Chiaramente, la nuova espansione aggiunge anche nuovi oggetti,nuove gemme delle abilità, cambiamenti all’Atlas of World e all’albero delle abilità passive e tanto altro ancora. Potete leggere nel dettaglio le numerose modifiche in arrivo sul sito ufficiale. Path of Exile: Scourge uscirà su PC il 22 ottobre e su console il 27 ottobre.