Borderlands 3: prende il via il weekend gratuito

Avete un po’ di voglia di sparare a qualcosa (videoludicamente, s’intende) ma non sapete dove orientarvi? Forse potrebbe interessarvi sapere che Borderlands 3 ha di recente dato il via a un weekend gratuito, già disponibile su tutte le piattaforme su cui è presente il gioco. La versione messa a nostra disposizione include il gioco base nella sua interezza: questo significa che, se ci riusciremo, potremo tranquillamente completare la campagna principale e darci ai contenuti endgame o provare ad affrontare i tre eventi stagionali. Non saranno però presenti i vari DLC a pagamento usciti nel frattempo.

Il weekend gratuito terminerà fra il 17 e il 18 ottobre, con orari diversi a seconda della piattaforma; potete trovarli nel dettaglio sull’annuncio ufficiale. Per continuare a giocare, dovrete acquistare Borderlands 3 sulla stessa piattaforma o sulla stessa famiglia di piattaforme (per esempio, passando da PS4 a PS5), e manterrete tutti i progressi fatti nel corso del weekend.