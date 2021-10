Metroid Dread: attenzione al bug che impedisce il progresso

Metroid Dread è decisamente un ottimo capitolo della serie, ma come sempre quando si sviluppa un titolo così complesso qualche maligno bug riesce a sfuggire alle reti del testing interno. Uno di questi, in particolare, può impedirvi di proseguire nel gioco, dato che vede il software chiudersi con un messaggio di errore appena tentiamo di distruggere una specifica porta verso la fine del gioco. Per fortuna, come spiegato da Nintendo evitare di incappare in questo problema è abbastanza semplice. Il bug infatti avviene quando questa specifica porta viene distrutta mentre è evidenziata sulla mappa; rimuovere il marker ci permetterà di evitare il bug.

Ovviamente, Nintendo ha anche promesso che si darà da fare per rimuoverlo: la patch che risolverà questo inconveniente arriverà su Metroid Dread entro la fine di ottobre.