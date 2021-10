Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 è quasi stato cancellato

Da poco ridiventato CEO di Paradox, in una recente intervista Frederik Wester non ha mancato di parlare di Vampire: The Masquerade Bloodlines 2. Come possiamo leggere su VGC, quando il titolo è passato nelle mani del publisher svedese la discussione interna in merito a cosa farne è stata lunga e difficile. “Eravamo pronti a chiudere completamente la produzione”, ha dichiarato Wester, “Ma abbiamo ricevuto una proposta che pensavamo fosse convincente a sufficienza.”

Ovviamente, da allora lo sviluppo di Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 è stato a dir poco travagliato. Al di là delle difficoltà dovute alla pandemia, che hanno portato a uno dei numerosi rinvii del gioco, non sono mancati anche i problemi interni, concretizzatisi nell’abbandono di figure chiave e addirittura nella rimozione degli Hardsuit Labs dai lavori di sviluppo. “È stata una decisione difficile, ma siamo convinti che sia la strada giusta per rendere giustizia al gioco”, ha dichiarato il CEO di Paradox, che non ha rivelato i nuovi sviluppatori ma assicurato che si tratta di uno studio già noto al grande pubblico e dalla buona fama.